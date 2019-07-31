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Счетная палата допустила снижение уровня бедности в России во II квартале

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Фото: ТАСС/Александра Мудрац
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Уровень бедности во II квартале 2019 года, вероятнее всего, снизится. Об этом сообщили в Счетной палате, отметив, что одной из причиной этого станет замедление сокращения роста реальных доходов населения.

Во II квартале реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились всего на 0,2% во II квартале против 2,5% в I квартале. Об этом 31 июля сообщает ТАСС.

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В Счетной палате назвали типичной ситуацией для российской экономики рост уровня бедности в I квартале и его дальнейшее снижение к IV. Это обусловлено сезонными колебаниями уровня доходов граждан.

В сообщение на сайте контрольного ведомства говорится, что в июне показатели годовой инфляции продолжили замедляться. Если в мае индекс потребительских цен составлял 5,1% в годовом выражении, то в июне уже 4,7%.

«Это происходит, как отмечает СП, в основном за счет снижения цен на непродовольственные товары, а также из-за сезонного понижения цен на овощи и фрукты», — уточнили в Счетной палате.

Накануне глава Министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин прокомментировал новые данные Росстата о бедности россиян. По его словам, рост числа малообеспеченных граждан до 14,3% в I квартале 2019 года мог произойти из-за изменения методов подсчета.

29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.

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