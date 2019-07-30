Топилин объяснил рост числа бедных россиян

Глава министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин прокомментировал новые данные Росстата о бедности россиян. По его словам, рост числа малообеспеченных граждан до 14,3% в I квартале 2019 года мог произойти из-за изменения методов подсчета.

«Росстат уже комментировал эту ситуацию. Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов», — цитирует Топилина «РИА Новости».

Министр отметил, что именно это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону.

29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек. При этом в аналогичный период 2018 года доход ниже прожиточного минимума был у 20,4 млн человек. Из этих данных следует, что уровень бедности в России вырос с 13,9% до 14,3%.

В Росстате отметили, что I квартал каждого года чаще всего бывает наиболее низкодоходным и показывает самый высокий показатель численности населения с доходами ниже прожиточного минимума