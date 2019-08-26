Аналитики спрогнозировали дефицит мужчин в России

В долгосрочной перспективе в России количество женщин будет превышать число мужчин. Об этом говорится в прогнозе Росстата до 2036 года.

По мнению аналитиков, единственным регионом, где пропорция мужчины–женщины будет в пользу первых, будет Чукотка.

Так, в Росстате отметили, что в текущем году на 1 тыс. мужчин в РФ приходится 1154 женщины, к 2036 году соотношение составит 1 тыс. к 1128.

Обратная тенденция заметна только на Чукотке, где на 1 тыс. мужчин сейчас приходится 956 женщин. Через 17 лет женщин будет порядка 813. При этом к 2031 году количество мужчин по отношению к женщинам может увеличиться на Камчатке.

Эксперты полагают, что причиной «дефицита» мужского населения являются более высокие риски смертности сильного пола, пишет «РИА Новости».

«Изначально мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, например, в возрасте 0–4 года на 1 тысячу мальчиков приходится 947 девочек, ситуация меняется к 20–25 годам, когда на 1 тысячу мужчин приходится уже 1023 женщины, и далее только усугубляется», — пояснил доцент кафедры статистики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

21 августа психолог объяснила, почему женщинам в России не нужны мужчины.