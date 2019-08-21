Психолог объяснила, почему женщинам в России не нужны мужчины

Семейный психолог Светлана Бояринова прокомментировала результаты опроса, показавшего, что большинство россиянок видит в качестве источника полного счастья не мужчин, а путешествия, высокооплачиваемую работу и улучшение здоровья.

При этом представитель сильного пола осчастливил бы лишь 18% российских женщин, а рождение ребенка — 9%.

«В принципе эта статистика не про то, что люди не хотят отношений, детей или еще что-то, а про то, что у кого-то что-то уже есть, у кого-то больше, у кого-то меньше. Мы должны делать на это сноску», — полагает психолог, ее слова приводит НСН.

По мнению специалиста, лидерство высокооплачиваемой работы, а не детей среди нужд женщин неудивительно в сегодняшних реалиях финансово ориентированного общества.

«Какие времена, такие и цели, такое и счастье. А дети сейчас воспринимаются как нагрузка, как ограничение свободы, как невозможность зарабатывать те самые деньги, как необходимость отказаться от себя», — продолжила Бояринова.

Ранее в августе Росстат назвал самый популярный у россиянок возраст для рождения ребенка. За последние 15 лет средний возраст рождения первого ребенка заметно вырос, причем не только в России.