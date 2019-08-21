Прямой эфир

Психолог объяснила, почему женщинам в России не нужны мужчины

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семейный психолог Светлана Бояринова прокомментировала результаты опроса, показавшего, что большинство россиянок видит в качестве источника полного счастья не мужчин, а путешествия, высокооплачиваемую работу и улучшение здоровья.

В помощь мамам: выплата «детских» — самая популярная госуслуга ФСС
В числе наиболее востребованных также страховое возмещение пострадавшим на производстве

При этом представитель сильного пола осчастливил бы лишь 18% российских женщин, а рождение ребенка — 9%.

«В принципе эта статистика не про то, что люди не хотят отношений, детей или еще что-то, а про то, что у кого-то что-то уже есть, у кого-то больше, у кого-то меньше. Мы должны делать на это сноску», — полагает психолог, ее слова приводит НСН.

По мнению специалиста, лидерство высокооплачиваемой работы, а не детей среди нужд женщин неудивительно в сегодняшних реалиях финансово ориентированного общества.

«Какие времена, такие и цели, такое и счастье. А дети сейчас воспринимаются как нагрузка, как ограничение свободы, как невозможность зарабатывать те самые деньги, как необходимость отказаться от себя», — продолжила Бояринова.

Ранее в августе Росстат назвал самый популярный у россиянок возраст для рождения ребенка. За последние 15 лет средний возраст рождения первого ребенка заметно вырос, причем не только в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Восьмилетний немец угнал машину родителей и прокатился со скоростью 140 км/ч
В Госдуме уточнили идею «первосентябрьского капитала»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019