В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России

В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек. Об этом заявили эксперты РАНХиГС. Результаты их исследования опубликовал «Коммерсант» во вторник, 6 августа.

При этом за весь прошлый год этот показатель снизился всего на 0,1 миллиона человек, отмечается в материале.

Уменьшение трудоспособного населения началось в 2016 году. В настоящее время его темпы увеличились, передает НСН.

По оценке экспертов, нехватка рабочей силы вызвана демографическими особенностями России. Отмечается, что в последнее время резко уменьшается число граждан трудоспособного возраста: с 15 до 59 лет у мужчин и до 54 у женщин. С 2006 года этот показатель сократился на 9%.

В материале указывается, что выход из ситуации заключается в более активном вовлечении в экономику людей зрелого возраста.

В июле в Росстате рассчитали, что по итогам прошлого года суммарный коэффициент рождаемости в России достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58. Фактический показатель оказался меньше, чем запланированный в нацпроекте «Демография».