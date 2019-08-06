Прямой эфир

В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек. Об этом заявили эксперты РАНХиГС. Результаты их исследования опубликовал «Коммерсант» во вторник, 6 августа.

При этом за весь прошлый год этот показатель снизился всего на 0,1 миллиона человек, отмечается в материале.

Внеплановая беременность: рождаемость упала до 10-летнего минимума
Ряд регионов отклоняются от целевых показателей нацпроекта «Демография» больше чем на треть

Уменьшение трудоспособного населения началось в 2016 году. В настоящее время его темпы увеличились, передает НСН.

По оценке экспертов, нехватка рабочей силы вызвана демографическими особенностями России. Отмечается, что в последнее время резко уменьшается число граждан трудоспособного возраста: с 15 до 59 лет у мужчин и до 54 у женщин. С 2006 года этот показатель сократился на 9%.

В материале указывается, что выход из ситуации заключается в более активном вовлечении в экономику людей зрелого возраста.

В июле в Росстате рассчитали, что по итогам прошлого года суммарный коэффициент рождаемости в России достиг минимума в этом десятилетии и составил 1,58. Фактический показатель оказался меньше, чем запланированный в нацпроекте «Демография».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы регионы – лидеры по числу разводов в России
Эксперты объяснили падение рождаемости в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017