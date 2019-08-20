Убыль населения в Калужской области объяснили «неумением мужиков рожать»
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что естественная убыль населения в регионе, где за первую половину года наблюдалось стремительное падение рождаемости, связана с нехваткой женщин и «неумением мужиков рожать».
«Мужики не могут за женщин начать рожать, если их (женщин. — Ред.) нет», — сказал глава региона в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Он отметил, что в Калужской области ввели эксклюзивные меры для улучшения демографической политики, однако это не дало никаких результатов.
«Мы чуть ли не 15 лет платим женщине пособие с начала обнаружения беременности. Если она кормит ребенка грудью — тоже платим пособие», — уточнил губернатор.
Также, по его словам, в регионе декретный отпуск был увеличен с полутора до трех лет после рождения второго и последующих детей.
«Но всё равно не очень. Посмотрим, иногда бывает как-то не очень, а потом выравнивается», — отметил он.
По данным Росстата, лидерами по падению рождаемости за первые шесть месяцев 2019 года стали Московская область (–19,6%), Чукотский АО (–17%) и Калужская область (–14,4%). Больше детей стало появляться только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%).
Всего же рождаемость в России в первом полугодии 2019 года составила 9,9 на 1 тыс. человек, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 8,3%.