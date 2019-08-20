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Убыль населения в Калужской области объяснили «неумением мужиков рожать»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что естественная убыль населения в регионе, где за первую половину года наблюдалось стремительное падение рождаемости, связана с нехваткой женщин и «неумением мужиков рожать».

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«Мужики не могут за женщин начать рожать, если их (женщин. — Ред.) нет», — сказал глава региона в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что в Калужской области ввели эксклюзивные меры для улучшения демографической политики, однако это не дало никаких результатов.

«Мы чуть ли не 15 лет платим женщине пособие с начала обнаружения беременности. Если она кормит ребенка грудью — тоже платим пособие», — уточнил губернатор.

Также, по его словам, в регионе декретный отпуск был увеличен с полутора до трех лет после рождения второго и последующих детей.

«Но всё равно не очень. Посмотрим, иногда бывает как-то не очень, а потом выравнивается», — отметил он.

По данным Росстата, лидерами по падению рождаемости за первые шесть месяцев 2019 года стали Московская область (–19,6%), Чукотский АО (–17%) и Калужская область (–14,4%). Больше детей стало появляться только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%).

Всего же рождаемость в России в первом полугодии 2019 года составила 9,9 на 1 тыс. человек, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 8,3%.

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