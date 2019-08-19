Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгода

По результатам первого полугодия 2019 года рост рождаемости зафиксирован только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%). Об этом в понедельник, 19 августа, сообщается на сайте Росстата.

В целом рождаемость по стране по сравнению с таким же периодом в 2018 году сократилась на 8,14%. Лидерами стали Московская область, Чукотский автономный округ, Калужская область, Удмуртская республика и Курганская область.

Несмотря на то что Росстат зафиксировал снижение смертности, продолжает ускоряться естественная убыль населения, которая достигла почти 200 тыс. человек за шесть месяцев.

Выяснилось, что самыми распространенными причинами смерти стали болезни системы кровообращения (от них умерли 441 тыс. человек), а также новообразования (149 тыс.). Всего по итогам шести месяцев умерли 918,5 тыс. человек. Это на 28,4 тыс. меньше, чем за первое полугодие 2018 года.

14 августа стало известно, что рождаемость в России в первом полугодии 2019 года составила 9,9 на 1 тыс. человек, что меньше показателя аналогичного периода прошлого года на 8,3%. Так, число новорожденных за первое полугодие 2019 года составило 719 тыс., что на 63,1 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом показатель рождаемости в январе–июне 2018 года составлял 10,8 на 1 тыс. человек.