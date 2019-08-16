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Росстат рассказал об изменении рациона россиян за последние 40 лет

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Эксперты узнали, как поменялся рацион россиян за последние 40 лет. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата.

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Так, потребление картофеля сократилось приблизительно в два раза: в 1980 году жители страны ели 117 кг этого продукта на человека в год. В 2018 году соответствующий показатель уменьшился до 59 кг. И наоборот, потребление ягод и фруктов вдвое увеличилось: 35 кг в 1980-м и 74 кг в 2018-м.

Кроме того, граждане стали есть больше рыбы и морепродуктов (17 кг и 22 кг соответственно), а также овощей и бахчевых (92 кг и 104 кг). Потребление мяса увеличилось с 70 кг до 89 кг, потребление круп, хлеба и макарон снизилось со 118 кг до 112 кг.

Существенно меньше молочных продуктов стали потреблять жители России в 2018 году по сравнению с 1980-м — 390 кг против 266 кг. То же самое касается и яиц — 286 кг против 231 кг.

«Я думаю, что можно (связать со здоровым образом жизни. — Ред.), потому что уже только ленивый не знает, что плохо есть много крахмала в виде картошки, много глютена в виде хлеба и что нужно обязательно есть овощи и фрукты», — отметила кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог и диетолог Екатерина Александрова, комментируя тенденции.

Ранее в июле ученые назвали простые способы улучшить питание. Среди них — экономия на продуктах из переработанного мяса и замена сливочного масла на оливковое.

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