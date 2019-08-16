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Известный медик перечислил продукты для защиты от рака

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Известный американский медик Уильям Ли составил список продуктов, которые могут снизить риск развития рака. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает Nation News.

Лучше всего, по словам специалиста, от онкологии защищают овощи, в особенности томаты. В их состав входит множество полезных минералов, в частности ликопин, который тормозит процесс мутаций в организме.

Аналогичное воздействие оказывают ягоды, квашеная капуста, соя, зеленый чай и йогурты. Кроме того, эксперт обращает внимание на пользу в этом плане картофеля, черники и грецких орехов.

29 июля эксперты рассказали, почему у россиянок возникает большой риск возникновения редкой и агрессивной формы рака после увеличения груди.

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