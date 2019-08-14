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Зафиксирован рост числа умерших от рака россиян

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Фото: РИА Новости/Илья Московец
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Число россиян, которые скончались от рака в первую половину текущего года, выросло на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составило 149 384 человека. Об этом в среду, 14 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата.

Тем не менее, отмечает агентство, основной причиной смерти российских граждан остаются болезни сердечно-сосудистой системы: за шесть месяцев от них умерли 441 299 человек. Год назад этот показатель был на 0,7% выше.

Кроме того, от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) за отчетный период скончались 9 920 жителей. Еще 381 человек, как отмечается, умер от гриппа или ОРЗ.

В общей сложности по стране за шесть месяцев скончалось 918 503 человек, что на 3% меньше, чем в январе-июне прошлого года.

2 августа Минздрав сообщил о снижении в России числа больных, страдающих психическими и поведенческими расстройствами, возникшими после употребления психоактивных веществ. В стране снижается число случаев психозов, связанных с употреблением как алкоголя, так и наркотиков.

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