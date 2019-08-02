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Минздрав заявил о снижении числа пациентов с наркологическими диагнозами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Число больных, страдающих психическими и поведенческими расстройствами, возникшими после употребления психоактивных веществ, снизилось в России в 2018 году на 4% по сравнению с данными 2017 года.

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Как говорится в статистическом сборнике Минздрава за прошлый год, опубликованном в пятницу, 2 августа, число пациентов, которым впервые в жизни установили диагноз и взяли под диспансерное наблюдение психоневрологическими и наркологическими организациями, составило более 90,9 тыс. в 2018 году. В 2017 году этот показатель составил 94,6 тыс. человек.

В стране снижается число случаев психозов, связанных с употреблением как алкоголя, так и наркотиков, отметили медики. Всего за помощью наркологов обратились в 2018 году более 2,034 млн россиян.

В июне главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что в стране снижается уровень потребления спиртного и наркомании среди подростков.

Однако статистика показала, что каждый седьмой студент имеет опыт употребления запрещенных веществ.

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