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Главный нарколог предложил убрать алкоголь из магазинов шаговой доступности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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С предложением убрать алкоголь из продовольственных магазинов шаговой доступности выступил главный внештатный специалист Минздрава психиатр-нарколог Евгений Брюн.

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По мнению ведомства, это будет способствовать алкоголизации населения

По его мнению, реализация алкоголя должна проходить в специализированных супермаркетах. Продавать алкоголь должны «отдельные крупные супермаркеты», продажу спиртного надо регулировать определенными правилами.

«Я думаю, что этот шаг был бы очень важен: вывести алкоголь из жилых домов, из микрорайонов в отдельные супермаркеты», — цитирует его во вторник, 11 сентября, «РИА Новости».

В России снизились продажи алкоголя на душу населения с 2010 года с 8,9 до 6,6 л, об этом ранее во вторник сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина.

Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин ранее заявил о снижении потребления алкоголя россиянами. По его словам, за последние 12 лет россияне употребляют на 40% меньше спиртного.

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