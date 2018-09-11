Главный нарколог предложил убрать алкоголь из магазинов шаговой доступности

С предложением убрать алкоголь из продовольственных магазинов шаговой доступности выступил главный внештатный специалист Минздрава психиатр-нарколог Евгений Брюн.

По его мнению, реализация алкоголя должна проходить в специализированных супермаркетах. Продавать алкоголь должны «отдельные крупные супермаркеты», продажу спиртного надо регулировать определенными правилами.

«Я думаю, что этот шаг был бы очень важен: вывести алкоголь из жилых домов, из микрорайонов в отдельные супермаркеты», — цитирует его во вторник, 11 сентября, «РИА Новости».

В России снизились продажи алкоголя на душу населения с 2010 года с 8,9 до 6,6 л, об этом ранее во вторник сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина.

Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин ранее заявил о снижении потребления алкоголя россиянами. По его словам, за последние 12 лет россияне употребляют на 40% меньше спиртного.