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В России усилят ответственность за незаконный оборот медицинского спирта

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Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
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В России хотят усилить борьбу с нелегальным оборотом этилового спирта в виде фармсубстанции, сообщил глава Росалкогольрегулирования (РАР) Игорь Алешин.

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По его словам, власти намерены изымать транспорт и емкости для его перевозки, а также запретить продажу спиртосодержащих антисептиков. С этой целью уже предприняты первые шаги по изменению отраслевого закона для усиления контроля над производством и оборотом такого рода продукции.

Глава Росалкогольрегулирования отметил, что на рынке остаются проблемы с оборотом дешевых спиртосодержащих бытовых средств, а также медицинских настоек, которые не предназначены для употребления внутрь.

«Главное конкурентное преимущество суррогатов — низкая цена. А главная опасность — реальный риск для жизни и здоровья потребителя», — приводит слова Алешина «Федеральное агентство новостей».

В настоящее время запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей действует в продовольственных магазинах, но не в аптеках.

По данным Роспотребнадзора, число случаев отравления алкоголем в 2018 году уменьшилось на 20% по сравнению с 2016 годом, когда была запрещена торговля непищевой спиртосодержащей продукцией.

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