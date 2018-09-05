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В России могут ввести минимальную цену на пиво

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Фото: TASS/PA Images/Johnny Green
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Росалкогольрегулирование намерено обсудить с Минфином возможность введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Об этом сообщил глава РАР Игорь Алешин.

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«Ко мне уже обращались участники пивоваренного рынка с предложениями по введению МРЦ. Поэтому мы будем всесторонне изучать этот вопрос и выносить его на обсуждение в Минфине», — приводит 5 сентября его слова «РИА Новости».

Кроме того, Алешин поддержал введение маркировки пива. По его словам, эта мера вполне логична.

«Однако этот шаг не должен вызвать перебоев с производством и поставками пива и негативно отразиться на участниках рынка. В связи с этим и операторы рынка, и регулятор обязаны тщательно подготовиться к этим изменениям», –– сказал он.

Глава ведомства добавил, что РАР уже прорабатывает вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары.

21 августа сообщалось, что Росалкогольрегулирование предложило поднять минимальную розничную цену на коньяк и шампанское. Формула расчета объективной стоимости алкогольных напитков введена по поручению Минфина.

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