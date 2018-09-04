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Ученые рассказали о пользе и вреде алкоголя в малых дозах

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Ученые не первый год спорят о том, существует ли полезная для организма человека доза алкоголя. Некоторые убеждены, что даже малое количество выпитого спиртного наносит ущерб здоровью, другие утверждают, что алкоголь может нести пользу.

В ООН назвали самые пьющие регионы мира

«Все это очень индивидуально. Например, для большого количества людей эта небольшая доза алкоголя может быть безопасной, если у них очень высокая активность ферментативной системы печени, а другой группе людей даже меньшие дозы алкоголя могут быть вредны», –– цитирует «РИА Новости» главного нарколога департамента здравоохранения Москвы, доктора медицинских наук Евгения Брюна.

По его словам,если каждый день пить красное выдержанное вино, цирроз печени практически обеспечен.

При этом он отметил, что для женщин с низким уровнем эстрогенов может быть полезно пиво.

В сою очередь, завкафедрой физиологии человека и животных биологического факультета МГУ Андрей Каменский уверен, что есть определенная доза спирта, не вредная для организма.

«Где-то 25 граммов чистого спирта, а это где-то бокал вина, хотя смотря какого, очень даже полезно. Потому что алкоголь вымывает из сосудов липиды, жиры, которые там начинают формировать бляшки. Опасны эти бляшки тем, что у человека резко повышается давление, а это дорога к инсульту», –– рассказал профессор.

Относительно пива ученый заметил, что оно положительно влияет и на женщин, и на мужчин.

«Пиво положительно влияет на любой организм. Только не более пол-литра в день. Пивные дрожжи - это кладезь витаминов. Там нет жирорастворимых витаминов, но другие витамины, особенно группы В, которые в нем есть, полезны», –– отметил он.

2 сентября сообщалось, что ученые подсчитали количество алкоголя, употребляемое гражданами разных стран, и назвали самые пьющие нации.

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