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Продажу алкоголя ограничат в Москве на День города

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Продажа алкоголя будет ограничена в Москве во время празднования Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

На местах проведения массовых организованных праздничных мероприятий продажа алкоголя будет ограничена, заявили в ведомстве. Действовать ограничения будут 8 и 9 сентября до окончания мероприятий, сообщает агентство городских новостей «Москва».

8 и 9 сентября Москва отметит свой 871-й день рождения. В честь праздника по всему городу подготовили праздничную программу, проходить она будет и на площадках фестиваля «Цветочный джем» в центре и округах столицы.

Как пишет сетевое издание m24.ru, безопасность москвичей и гостей столицы на время празднования обеспечат более 40 тыс. человек, в том числе 25 тыс. сотрудников полиции, около 10 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии, 3 тыс. народных дружинников и более 4 тыс. сотрудников ЧОПов.

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