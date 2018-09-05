Потребление алкоголя в России снизилось на 40% за 12 лет

Потребление алкоголя на душу населения в России за последние 12 лет снизилось на 40%. Об этом заявил глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин.

По словам чиновника, этому способствовали меры, принятые ведомством.

Среди принятых Росалкогольрегулированием шагов Алешин назвал контроль за соблюдением минимальных цен, борьбу с нелегальным производством и оборотом алкоголя и контроль за качеством продукции.

При этом глава федеральной службы заявил, что уровень потребления спиртного в России по-прежнему довольно высокий.

«Следует помнить, что вопрос потребления неотрывно связан не только с количественными показателями, но и с качественными. Очевидно, что употребление суррогатов алкоголя недопустимо, и мы должны планомерно бороться с их оборотом», — цитирует Алешина агентство «РИА Новости».

2 сентября американские ученые назвали самые «пьющие» страны мира. Первую строчку рейтинга заняли румыны, вторую — жители Португалии и Люксембурга, третью — украинцы и литовцы.