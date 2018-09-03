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Продажу пива в маленьких магазинах хотят запретить в Кузбассе

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В Кемеровской области разработан проект регионального закона, предусматривающий новые ограничения продажи пива. Документ предусматривает закрытие магазинов с маленькой площадью.

Для городов в качестве лимита предлагается площадь 50 кв. м, для сел — 25 кв. м. Ограничение распространяется на магазины, которые расположены на первых этажах жилых домов или в пристройках к ним. Кроме того, законопроект предусматривает запрет на продажу пива и других слабоалкогольных напитков в праздничные дни, в том числе День Победы, День России и дни проведения выпускных. Об этом сообщает Сибирское агентство новостей.

Для нарушителей предусматривается штраф до 300 тыс. рублей, в некоторых случаях возможна конфискация продукции.

В администрации Кемеровской области уточняют, что из 1812 точек розничной продажи пива 964 расположены в жилых домах или пристройках. На них поступают многочисленные жалобы жителей.

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