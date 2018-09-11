Россияне стали реже покупать алкоголь

В России снизились продажи алкоголя на душу населения с 2010 года с 8,9 до 6,6 л. Об этом сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина.

Как рассказала Драпкина агентству городских новостей «Москва», в 2009 году был принят документ, направленный на снижение потребления алкоголя и профилактику алкоголизма, концепция рассчитана до 2020 года.

«С этого времени стали реализовываться меры по увеличению акцизов на алкогольную продукцию, по ограничению ценовой доступности алкоголя и снижению его физической доступности. Кроме того, с 2010 года начала действовать мера по законодательному установлению минимальной цены на водку», — пояснила директор центра.

Полученные спустя восемь лет результаты Драпкина назвала положительными.

11 сентября отмечается Всероссийский день трезвости.

Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин ранее также говорил о снижении потребления алкоголя россиянами. По его словам, за последние 12 лет россияне употребляют на 40% меньше спиртного.