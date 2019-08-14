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Японский медик назвал помогающий отсрочить деменцию продукт

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Представитель японского Национального центра гериатрии и геронтологии профессор Хидетоши Эндо заявил, что сохранить здоровье мозга помогает традиционная индийская пряность куркума, которую индусы добавляют практически во все блюда.

Специалист приехал в Москву для участия во Всероссийском конгрессе по гериатрии и геронтологии, пишет «Российская газета» в среду, 14 августа.

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Исследователи выяснили, что старческое слабоумие у долгожителей из Индии встречается куда реже, чем у их ровесников из других стран. Ученые предположили, что именно регулярное употребление куркумина, которым богата куркума, улучшает когнитивные функции и память.

Как впоследствии показали лабораторные исследования, куркумин действительно обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, оказывает благоприятное действие на сосуды головного мозга.

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали лица от 50 до 90 лет, не имевшие проблем с памятью. Магнитно-резонансная томография показала, что у некоторых из них в мозге есть микроскопические амилоидные бляшки, которые указывают на развитие болезни Альцгеймера.

Добровольцам предложили употреблять в пищу куркумин в дозировке 90 мг как минимум два раза в неделю на протяжении полутора лет.

Результаты показали, что те, кто принимал куркумин, смогли улучшить свою память и внимание, в отличие от тех, кто не употреблял добавку. Также повторное МРТ показало уменьшение количества амилоидных бляшек у тех, у кого они были. Сами участники также отмечали, что у них улучшилось настроение.

Ранее в августе ученые рассказали о легком способе затормозить старение мозга. Оказалось, что для этого необходимо поддерживать социальную активность.

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