На распитье: как в России хотят бороться с черным рынком алкоголя
В марте депутаты Государственной думы планируют рассмотреть законопроект, по которому нелегальный или проданный с нарушениями алкоголь можно будет уничтожать после изъятия. Сейчас утилизации подлежит только часть продукции. Решение остается за судом. В итоге товар годами хранится на складах за счет государства. С тем, что утилизация позволит существенно сэкономить, согласны и эксперты, но сам механизм вызывает сомнения. В том, как складывается судьба нелегального алкоголя, разбирались «Известия».
Большой улов
По закону спиртосодержащая продукция, которая не соответствует государственным стандартам, производится без лицензии, маркировки, без информации об объеме производства, подлежит вывозу и хранению вне места изъятия, а затем уничтожению по решению суда. Контроль за этим осуществляет Росалкогольрегулирование.
— В соответствии с законодательством РФ о госзакупках к вывозу и хранению такой продукции служба (Росалкогольрегулирование. — «Известия») привлекает организации, имеющие лицензию на хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Затем для утилизации проводится еще один тендер, — поясняет ведущий юрист Европейской юридической службы Павел Корнеев.
Рейд сотрудников полиции, департамента региональной безопасности и департамента торговли по выявлению точек продажи контрафактного алкоголя в одном из продуктовых магазинов
По данным Счетной палаты, в 2016 году из незаконного оборота было изъято более чем 609 тыс. декалитров, или 36,5% от проверенного объема, в 2017 году — 360 тыс., или 13,8%, в первом полугодии 2018 года — 142 тыс., или 17,6%.
Весь конфискат вплоть до решения суда хранится на складах и в других помещениях, найденных компаниями. В «режиме ожидания» товары могут пролежать и год, и два, поясняют эксперты. Процесс может затягиваться по разным причинам — это и сложности документооборота, и поиск собственников имущества.
Контрафактный алкоголь, изъятый в ходе рейда
Еще сложнее ситуация, если алкоголь конфискован в ходе пресечения административных правонарушений или преступлений. Тогда его изъятием занимаются таможенные органы, власти субъектов, МВД и другие уполномоченные органы. В таком случае уничтожение в принципе не предусмотрено. Предполагается, что нужно обеспечить вывоз товара с места изъятия и его сохранность до решения суда. Суд же может постановить, что жидкость должна и дальше оставаться на хранении. С выполнением такого требования возникает множество проблем.
— Лет 10–15 назад, когда накрывался однозначно нелегальный склад и не было мощностей по вывозу, это арестовывали и оставляли на месте. Сохранность была, конечно, под вопросом. Нередко продукция повторно выходила в оборот. Постановление правительства № 1027 всё это отдало в государственные руки, были установлены необходимые процедуры контроля, так что сейчас таких случаев больше нет, — делится с «Известиями» специалист.
Рейд сотрудников полиции, департамента региональной безопасности и департамента торговли по выявлению точек продажи контрафактного алкоголя в одном из продуктовых магазинов
Однако хранить изъятое спиртное бессрочно оказалось очень затратно. Чтобы решить проблему, в Министерстве финансов предложили внести изменения в закон о государственном регулировании алкогольной продукции. Поправки предполагают, что утилизации подлежат изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, явившиеся предметом административного правонарушения. Так количество утилизируемой продукции должно значительно увеличиться.
6 февраля правительство одобрило законопроект. По мнению источника «Известий», изменения будут приняты и Госдумой.
Разумный подход и контроль
С тем, что хранить алкоголь бессмысленно, согласно большинство экспертов. Это только создает риски злоупотреблений.
Часть экспертов полагает, что методы борьбы могут быть и менее радикальные. Алкоголю можно дать и еще один шанс, реализовав уже от имени государства и не по прямому назначению.
Контрафактный алкоголь, изъятый сотрудниками полиции в ходе рейда
— Раньше «преступный» алкоголь использовали для переработки. Добавляли красящие, отравляющие вещества и изготавливали омывайку и прочие продукты технического свойства. Понятно, что возможны злоупотребления, но нужно контролировать, — рассуждает генерал-лейтенант полиции и член высшего совета движения «Сильная Россия» Александр Михайлов.
Однако с контролем, как показывает практика, возникают проблемы даже на сегодняшнем уровне обращения с контрафактом, который включает лишь хранение и утилизацию.
Рейд сотрудников полиции, департамента региональной безопасности и департамента торговли по выявлению точек продажи контрафактного алкоголя в одном из продуктовых магазинов
В отчете ведомства выделяется сразу несколько проблем. Росалкогольрегулирование должно вести учет продукции и оборудования, передаваемого на уничтожение, однако порядок учета не определен. Это приводит к тому, что в заявках на уничтожение не указывается способ, которым должна быть осуществлена процедура. Нередко в отчетах отсутствовало и указание стоимости конфискованного товара, и просто его количество.
Много вопросов есть и к тому, как в службе ищут исполнителей работ. Максимальная цена государственного контракта на закупку услуг по вывозу, хранению, уничтожению и утилизации конфискованных товаров и техники оказалась завышенной более чем на 26 млн рублей.
По мнению специалистов, предлагаемые поправки действительно могут решить часть проблем, в частности снизят расходы на хранение конфиската. Однако без пересмотра механизмов контроля они могут увеличить и без того высокие коррупционные риски в отрасли.