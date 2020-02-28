На распитье: как в России хотят бороться с черным рынком алкоголя

В марте депутаты Государственной думы планируют рассмотреть законопроект, по которому нелегальный или проданный с нарушениями алкоголь можно будет уничтожать после изъятия. Сейчас утилизации подлежит только часть продукции. Решение остается за судом. В итоге товар годами хранится на складах за счет государства. С тем, что утилизация позволит существенно сэкономить, согласны и эксперты, но сам механизм вызывает сомнения. В том, как складывается судьба нелегального алкоголя, разбирались «Известия».

Большой улов

По закону спиртосодержащая продукция, которая не соответствует государственным стандартам, производится без лицензии, маркировки, без информации об объеме производства, подлежит вывозу и хранению вне места изъятия, а затем уничтожению по решению суда. Контроль за этим осуществляет Росалкогольрегулирование.

— В соответствии с законодательством РФ о госзакупках к вывозу и хранению такой продукции служба (Росалкогольрегулирование. — «Известия») привлекает организации, имеющие лицензию на хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Затем для утилизации проводится еще один тендер , — поясняет ведущий юрист Европейской юридической службы Павел Корнеев.

Алкоголь_1 Рейд сотрудников полиции, департамента региональной безопасности и департамента торговли по выявлению точек продажи контрафактного алкоголя в одном из продуктовых магазинов Фото: РИА Новости/Максим Блинов

По данным Счетной палаты, в 2016 году из незаконного оборота было изъято более чем 609 тыс. декалитров, или 36,5% от проверенного объема, в 2017 году — 360 тыс., или 13,8%, в первом полугодии 2018 года — 142 тыс., или 17,6%.

Весь конфискат вплоть до решения суда хранится на складах и в других помещениях, найденных компаниями. В «режиме ожидания» товары могут пролежать и год, и два, поясняют эксперты. Процесс может затягиваться по разным причинам — это и сложности документооборота, и поиск собственников имущества.

Алкоголь_2 Контрафактный алкоголь, изъятый в ходе рейда Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

Еще сложнее ситуация, если алкоголь конфискован в ходе пресечения административных правонарушений или преступлений. Тогда его изъятием занимаются таможенные органы, власти субъектов, МВД и другие уполномоченные органы. В таком случае уничтожение в принципе не предусмотрено. Предполагается, что нужно обеспечить вывоз товара с места изъятия и его сохранность до решения суда. Суд же может постановить, что жидкость должна и дальше оставаться на хранении. С выполнением такого требования возникает множество проблем.

Автор цитаты «Конфиската так много, что его просто физически негде хранить. Когда накрывают подпольный цех, помимо самих бутылок, изымаются и укупор, и этикетки, и оборудование, если оно есть. Вся масса лежит мертвым грузом на складах, а это всё деньги из бюджета», — объясняет эксперт отрасли, не пожелавший раскрывать имя.

— Лет 10–15 назад, когда накрывался однозначно нелегальный склад и не было мощностей по вывозу, это арестовывали и оставляли на месте. Сохранность была, конечно, под вопросом. Нередко продукция повторно выходила в оборот. Постановление правительства № 1027 всё это отдало в государственные руки, были установлены необходимые процедуры контроля, так что сейчас таких случаев больше нет, — делится с «Известиями» специалист.

Алкоголь_3 Рейд сотрудников полиции, департамента региональной безопасности и департамента торговли по выявлению точек продажи контрафактного алкоголя в одном из продуктовых магазинов Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Однако хранить изъятое спиртное бессрочно оказалось очень затратно. Чтобы решить проблему, в Министерстве финансов предложили внести изменения в закон о государственном регулировании алкогольной продукции. Поправки предполагают, что утилизации подлежат изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, явившиеся предметом административного правонарушения. Так количество утилизируемой продукции должно значительно увеличиться.

6 февраля п равительство одобрило законопроект. По мнению источника «Известий», изменения будут приняты и Госдумой.

Разумный подход и контроль

С тем, что хранить алкоголь бессмысленно, согласно большинство экспертов. Это только создает риски злоупотреблений.

Автор цитаты «Государство специально создало систему отслеживания производства от завода до конечного потребителя. Если удается изъять нелегальный алкоголь, то ждать возвращения этого продукта обратно на рынок через суд — неправильно, его нужно уничтожать», — уверен адвокат Рустам Чернов.

Часть экспертов полагает, что методы борьбы могут быть и менее радикальные. Алкоголю можно дать и еще один шанс, реализовав уже от имени государства и не по прямому назначению.

Алкоголь_4 Контрафактный алкоголь, изъятый сотрудниками полиции в ходе рейда Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Раньше «преступный» алкоголь использовали для переработки. Добавляли красящие, отравляющие вещества и изготавливали омывайку и прочие продукты технического свойства. Понятно, что возможны злоупотребления, но нужно контролировать , — рассуждает генерал-лейтенант полиции и член высшего совета движения «Сильная Россия» Александр Михайлов.

Однако с контролем, как показывает практика, возникают проблемы даже на сегодняшнем уровне обращения с контрафактом, который включает лишь хранение и утилизацию.

Автор цитаты В Счетной палате полагают, что Росалкогольрегулирование со своими функциями не справляется. Проанализировав работу службы за 2016–2019 годы, коррупционные риски оценили в 70%.

Алкоголь_5 Рейд сотрудников полиции, департамента региональной безопасности и департамента торговли по выявлению точек продажи контрафактного алкоголя в одном из продуктовых магазинов Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В отчете ведомства выделяется сразу несколько проблем. Росалкогольрегулирование должно вести учет продукции и оборудования, передаваемого на уничтожение, однако порядок учета не определен. Это приводит к тому, что в заявках на уничтожение не указывается способ, которым должна быть осуществлена процедура. Нередко в отчетах отсутствовало и указание стоимости конфискованного товара, и просто его количество.

Много вопросов есть и к тому, как в службе ищут исполнителей работ. Максимальная цена государственного контракта на закупку услуг по вывозу, хранению, уничтожению и утилизации конфискованных товаров и техники оказалась завышенной более чем на 26 млн рублей.