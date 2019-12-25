Мера и стакан: производителей пива и сидра предлагают тщательнее проверять

Минфин намерен зафиксировать в федеральном законе возможность контролировать качество пива, сидра, медовухи и пуаэре. Ведомство предлагает прописать это в 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Представители пивоваренного бизнеса раскритиковали инициативу министерства. Они заявили, что она избыточна и не укладывается в концепцию регуляторной гильотины кабмина. А вот в Госдуме, наоборот, готовы идею поддержать, там рассчитывают на повышение качества напитков. Эксперты полагают, что новая норма поможет Минфину собрать информацию о нелегальных производителях и ужесточит проверки, уничтожив малых пивоваров и розничных продавцов.

Для сбора данных

В пояснительной записке к законопроекту ( есть в распоряжении «Известий») Минфин отмечает, что в соответствии с положениями закона № 171 госнадзор в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется, в том числе посредством проведения плановых проверок представителей бизнеса.

Однако, как подчеркивают в ведомстве, ряд видов деятельности по производству и обороту такой продукции лицензированию не подлежит. Поэтому у контролирующих органов нет информации о точном количестве и местонахождении лиц, осуществляющих эти виды деятельности.

В то же время оборудование по выпуску этой продукции регистрируется в едином госреестре. «Таким образом, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка располагает информацией о производителях», — отмечается в тексте. В связи с этим Минфин предлагает дополнить статью 23.1 закона № 171 в части проведения плановых проверок в отношении лиц, осуществляющих производство пива, и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

— Законопроект не предусматривает введение каких-либо дополнительных ограничений, он лишь приводит закон в соответствие с реальной действующей практикой организации государственного контроля, — заявили «Известиям» в пресс-службе Минфина.

пиво Проверка прозрачности пива в мутномере в лаборатории завода Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В Росалкогольрегулировании от комментариев отказались, сославшись на то, что это прерогатива Минфина. Сейчас проверки бизнеса регулируются внутренними приказами и постановлениями правительства. Источники «Известий», знакомые с ситуацией на алкогольном рынке, отметили, что документ поможет ведомству собрать информацию о производителях, а контроль за ними станет еще более тщательным.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает очевидным, что Минфин ужесточает систему надзора за пивным рынком.

— Государство уже два года собирает информацию и ловит нелегальных производителей пива. Думаю, что норма направлена на это . Уже лет 15 Россия — исключительно пивная страна, 82% выпиваемого алкоголя — это пиво и пивные напитки. Это где-то более 8 млрд л. Но при этом этот объем рынка не регулируются и не контролируются так, как весь прочий алкоголь, — пояснил Дробиз.

Он полагает, что пивовары сегодня находятся в серьезном привилегированном положении. У них нет лицензирования производства и продаж, нет маркировки и учета каждой единицы продукции, указывает Дробиз. По мнению эксперта, государство в лице РАР и Минфина хочет привести всех производителей к единому знаменателю: и лицензировать, и маркировать.

Это, безусловно, уничтожит малых пивоваров и розничных продавцов, считает эксперт. По его словам, 70% рынка сегодня контролируют три международных пивоваренных концерна.

Поправка может дисциплинировать бизнес и повысить качество продукции, полагает первый зампред фракции «Единой России», член Совета Госдумы Адальби Шхагошев.

пиво Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Государству необходимо более тщательно контролировать эту сферу, но это нужно делать адекватно, чтобы не зарегулировать ее . Поэтому очень важно, на мой взгляд, чтобы этот документ прошел широкое экспертное обсуждение. Хотя я считаю, что контроль нужен, как минимум с точки зрения безопасности. Мы должны понимать, что это за напитки, кто и как их делает, — заявил «Известиям» парламентарий.

Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Михаил Емельянов считает, что Госдума может высказаться в поддержку законопроекта.

— Его появление, очевидно, связано с качеством этого вида алкогольной продукции. Его производство увеличилось, а вот безвредность для здоровья россиян оставляет желать лучшего. Особенно это касается пива. Поэтому, думаю, что мы могли бы такой закон поддержать, — пояснил парламентарий.

А вот первый зампред комитета по экономической политике Совета Федерации Сергей Калашников считает, что вместо нового ужесточения Росалкогольрегулирование должно выполнять свои функции по защите потребителя . Пиво, пуаре, сидры имеют очень широкую палитру характеристик, главное, чтобы они нравились людям и были для них безвредны, отметил сенатор. Он считает, что новые контрольные меры могут быть для бизнеса избыточными.

Избыточная мера

Представители бизнеса уверены, что плановые проверки излишни, и предлагают исключить данный пункт из законопроекта.

— На наш взгляд, существующие меры: реестр мощностей основного технологического оборудования для производств менее 300 тыс. дал, а также система ЕГАИС — для более крупных производителей, полностью обеспечивают контроль за соблюдением законодательства, — сообщил «Известиям» директор по правовым вопросам AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

В пресс-службе пивоваренной компании «Балтика» заявили «Известиям», что этот законопроект — достаточно свежий, а некоторые его положения требуют разъяснения со стороны авторов.

— Из нынешней редакции однозначно говорить о его пользе или вреде для отрасли нельзя. Не очень понятно, укладывается ли законопроект в концепцию регуляторной гильотины , согласно которой правительство планирует убрать излишние и мешающие бизнесу требования и проверки, или это дополнительная новация, — пояснили в организации.

пиво Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Также в компании отмечают, что Минпромторг ранее предлагал смягчить лицензирование оборота алкогольной продукции.

— Нужно понять, не создает ли законопроект противоречий в позициях двух ведомств (Минфина и Минпромторга). На лицо еще одно изменение, которое регулятор хочет ввести в 171-ФЗ. Это говорит о том, что данный закон становится всё менее читаемым и всё более неоднозначным, — отметили в пресс-службе.

Глава проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев, напротив, инициативу Минфина поддерживает и требует еще большего контроля за бизнесом.

— Мы не должны разграничивать сохранение безопасности здоровья наших граждан в зависимости от вида алкоголя . Мы прекрасно видим, что, как только государство ослабляет систему контроля за бизнесом, ни к чему хорошему это не приводит, — убежден эксперт.

По его словам, пиво сегодня — самый продаваемый алкогольный продукт в России. На нем в значительных объемах присутствует неконтролируемый контрафакт. Поэтому мера Минфина необходимая, хоть и запоздалая, считает Хамзаев.