Мера и стакан: производителей пива и сидра предлагают тщательнее проверять
Минфин намерен зафиксировать в федеральном законе возможность контролировать качество пива, сидра, медовухи и пуаэре. Ведомство предлагает прописать это в 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Представители пивоваренного бизнеса раскритиковали инициативу министерства. Они заявили, что она избыточна и не укладывается в концепцию регуляторной гильотины кабмина. А вот в Госдуме, наоборот, готовы идею поддержать, там рассчитывают на повышение качества напитков. Эксперты полагают, что новая норма поможет Минфину собрать информацию о нелегальных производителях и ужесточит проверки, уничтожив малых пивоваров и розничных продавцов.
Для сбора данных
В пояснительной записке к законопроекту ( есть в распоряжении «Известий») Минфин отмечает, что в соответствии с положениями закона № 171 госнадзор в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется, в том числе посредством проведения плановых проверок представителей бизнеса.
Однако, как подчеркивают в ведомстве, ряд видов деятельности по производству и обороту такой продукции лицензированию не подлежит. Поэтому у контролирующих органов нет информации о точном количестве и местонахождении лиц, осуществляющих эти виды деятельности.
В то же время оборудование по выпуску этой продукции регистрируется в едином госреестре. «Таким образом, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка располагает информацией о производителях», — отмечается в тексте. В связи с этим Минфин предлагает дополнить статью 23.1 закона № 171 в части проведения плановых проверок в отношении лиц, осуществляющих производство пива, и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.
— Законопроект не предусматривает введение каких-либо дополнительных ограничений, он лишь приводит закон в соответствие с реальной действующей практикой организации государственного контроля, — заявили «Известиям» в пресс-службе Минфина.
Проверка прозрачности пива в мутномере в лаборатории завода
В Росалкогольрегулировании от комментариев отказались, сославшись на то, что это прерогатива Минфина. Сейчас проверки бизнеса регулируются внутренними приказами и постановлениями правительства. Источники «Известий», знакомые с ситуацией на алкогольном рынке, отметили, что документ поможет ведомству собрать информацию о производителях, а контроль за ними станет еще более тщательным.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз считает очевидным, что Минфин ужесточает систему надзора за пивным рынком.
— Государство уже два года собирает информацию и ловит нелегальных производителей пива. Думаю, что норма направлена на это. Уже лет 15 Россия — исключительно пивная страна, 82% выпиваемого алкоголя — это пиво и пивные напитки. Это где-то более 8 млрд л. Но при этом этот объем рынка не регулируются и не контролируются так, как весь прочий алкоголь, — пояснил Дробиз.
Он полагает, что пивовары сегодня находятся в серьезном привилегированном положении. У них нет лицензирования производства и продаж, нет маркировки и учета каждой единицы продукции, указывает Дробиз. По мнению эксперта, государство в лице РАР и Минфина хочет привести всех производителей к единому знаменателю: и лицензировать, и маркировать.
Это, безусловно, уничтожит малых пивоваров и розничных продавцов, считает эксперт. По его словам, 70% рынка сегодня контролируют три международных пивоваренных концерна.
Поправка может дисциплинировать бизнес и повысить качество продукции, полагает первый зампред фракции «Единой России», член Совета Госдумы Адальби Шхагошев.
— Государству необходимо более тщательно контролировать эту сферу, но это нужно делать адекватно, чтобы не зарегулировать ее. Поэтому очень важно, на мой взгляд, чтобы этот документ прошел широкое экспертное обсуждение. Хотя я считаю, что контроль нужен, как минимум с точки зрения безопасности. Мы должны понимать, что это за напитки, кто и как их делает, — заявил «Известиям» парламентарий.
Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Михаил Емельянов считает, что Госдума может высказаться в поддержку законопроекта.
— Его появление, очевидно, связано с качеством этого вида алкогольной продукции. Его производство увеличилось, а вот безвредность для здоровья россиян оставляет желать лучшего. Особенно это касается пива. Поэтому, думаю, что мы могли бы такой закон поддержать, — пояснил парламентарий.
А вот первый зампред комитета по экономической политике Совета Федерации Сергей Калашников считает, что вместо нового ужесточения Росалкогольрегулирование должно выполнять свои функции по защите потребителя. Пиво, пуаре, сидры имеют очень широкую палитру характеристик, главное, чтобы они нравились людям и были для них безвредны, отметил сенатор. Он считает, что новые контрольные меры могут быть для бизнеса избыточными.
Избыточная мера
Представители бизнеса уверены, что плановые проверки излишни, и предлагают исключить данный пункт из законопроекта.
— На наш взгляд, существующие меры: реестр мощностей основного технологического оборудования для производств менее 300 тыс. дал, а также система ЕГАИС — для более крупных производителей, полностью обеспечивают контроль за соблюдением законодательства, — сообщил «Известиям» директор по правовым вопросам AB InBev Efes Ораз Дурдыев.
В пресс-службе пивоваренной компании «Балтика» заявили «Известиям», что этот законопроект — достаточно свежий, а некоторые его положения требуют разъяснения со стороны авторов.
— Из нынешней редакции однозначно говорить о его пользе или вреде для отрасли нельзя. Не очень понятно, укладывается ли законопроект в концепцию регуляторной гильотины, согласно которой правительство планирует убрать излишние и мешающие бизнесу требования и проверки, или это дополнительная новация, — пояснили в организации.
Также в компании отмечают, что Минпромторг ранее предлагал смягчить лицензирование оборота алкогольной продукции.
— Нужно понять, не создает ли законопроект противоречий в позициях двух ведомств (Минфина и Минпромторга). На лицо еще одно изменение, которое регулятор хочет ввести в 171-ФЗ. Это говорит о том, что данный закон становится всё менее читаемым и всё более неоднозначным, — отметили в пресс-службе.
Глава проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев, напротив, инициативу Минфина поддерживает и требует еще большего контроля за бизнесом.
— Мы не должны разграничивать сохранение безопасности здоровья наших граждан в зависимости от вида алкоголя. Мы прекрасно видим, что, как только государство ослабляет систему контроля за бизнесом, ни к чему хорошему это не приводит, — убежден эксперт.
По его словам, пиво сегодня — самый продаваемый алкогольный продукт в России. На нем в значительных объемах присутствует неконтролируемый контрафакт. Поэтому мера Минфина необходимая, хоть и запоздалая, считает Хамзаев.