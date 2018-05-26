Крепкий выход

Каждая третья бутылка коньяка в России является фальсификатом. Об этом говорят результаты «веерного» исследования рынка коньяка, проведенного в первые месяцы 2018 года некоммерческой организацией «Роскачество». Однако далеко не все эксперты согласны с такими цифрами. С реальным положением дел в этой сфере разбирался портал iz.ru.

«Веерное» исследование, проведенное Роскачеством, стало своеобразным ответом на мнение, которое ранее озвучил вице-премьер Дмитрий Хлопонин. «Мы приблизительно знаем, и я думаю, что около 40% продукции на коньячном рынке — это фальсификат», — сказал чиновник, назвав такую продукцию “как бы коньяком”. Его слова приводит «Интерфакс».

По данным Роскачества, показатель немного лучше — 30%. Но результаты «веерного» исследования, в котором выборочно были проверены лишь некоторые из нескольких сотен образцов продукции, именуемой в нашей стране коньяком, никак не могут быть масштабированы на всю отрасль в целом. Это не более чем выборочный и не претендующий на полноту анализ. А его результаты — вовсе не основание для выводов и громких заявлений.

Начнем с того, что всё, что сделано не в регионе Коньяк, расположившемся на территории трех департаментов Франции, вдоль реки Шаранта, впадающей в Атлантику, иначе как «как бы коньяком» называть нельзя, потому что наименование Cognac — одно из первых географически защищенных наименований Франции и нигде, кроме РФ, это наименование не используется. Абсолютно все страны мира признают интеллектуальную собственность Франции на данное наименование.

k2 Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Когда бывшие республики СССР, основные производители «коньяков» — Грузия, Молдавия, Армения — экспортируют свою продукцию в другие страны, кроме РФ, на этикетках указывается термин brandy. Но на самом деле подавляющую часть продукции, производимой в РФ и странах СНГ, с технологической точки зрения нельзя именовать даже brandy.

Директива Европарламента №101 от 2008 года определяет «бренди» как «крепкий спиртной напиток, произведенный из винного спирта, в который может быть добавлен винный дистиллят при крепости не более 94.8% алк., выдержанный не менее года в дубовых емкостях или не менее полугода в дубовых бочках размером не более 1000 л, запрещаются вкусовые добавки, но разрешается использование карамели для коррекции цвета, крепость при розливе — не менее 36% алк.».

Коньяк относится к другой категории — eau-de-vie du vin, или wine spirit — «вода жизни из вина» (фр.) или «винный спирт» (англ.). Согласно директиве №101, «винный спирт» — это «крепкий спиртной напиток крепостью ниже 86% алк., произведенный исключительно дистилляцией вина или редестилляцией винного дистиллята», крепость при розливе — не менее 37% алк.

Но при этом для коньяка отдельно описаны правила изготовления — дистилляция исключительно в традиционных шарантских аламбиках при крепости не выше 72,8% алк., и обязательная выдержка во французских дубовых бочках не менее двух лет для низей возрастной категории VS, 4 года для VSOP и 10 лет для категорий XO и выше.

k3 Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Большая часть продукции, именуемой «российский коньяк», вообще в бочках не выдерживается, а заливается в цистерны из нержавейки емкостью в несколько тонн, куда засыпаются дубовые доски или так называемые чипсы для ускоренной экстракции — таким образом делают «коньяки» 3–5 лет. В бочках выдерживаются лишь марочные «коньяки». Так что именуемые в РФ жидкости «коньяками» называть нельзя ни с точки зрения охраняемых наименований, ни с точки зрения производственных технологий. Очевидно, производственные стандарты в нашей стране требуют уточнения.

Радует, что в результатах исследования «Роскачества» термином «опережающее качество» (загадочное определение, нигде в мире не использующееся) были названы четыре настоящих, т.е. французских коньяка, производства Франции, и один крымский бренди.

Если говорить собственно о провинции Коньяк, то это самый большой виноградник мира. Его площадь составляет 75 тыс. га. И весь урожай идет исключительно на изготовление коньяка. В РФ все площади виноградников — под вино, под спирт, под столовый виноград — примерно равны одному винограднику Коньяк. Между тем Россия производит «коньяка» в разы больше, чем французский Сognac.

Первая пятерка производителей российского «коньяка» изготавливает более половины всего напитка этой категории. Лидер отрасли, калининградская компания «Альянс», полностью работает на спиртах из стран СНГ. Третья по доле рынка, ставропольская компания «Алвиса» почти полностью работает на испанских винных дистиллятах (Alvisa — крупнейший производитель бренди в Испании принадлежит российскому капиталу). Замыкающая пятерку лидеров московская компания «КиН» практически полностью работает на французских дистиллятах. Вторая по доле рынка компания «Бастион» также широко использует импортное сырье.

k3 Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Большая часть претензий «Роскачества» к продукции четвертой по доле рынка компании «КВС» — вероятно, здесь используются локальные спирты. Но всё, что разлито на территории РФ, по закону именуется «российским коньяком». Доля импорта настоящего коньяка (cognac), а также и бренди (из Испании, Италии и т.д.) составляет всего 117 тыс. декалитров. По сравнению с объемами «российского коньяка» она ничтожна.

Один из крупнейших поставщиков «коньячного спирта» в РФ — Армения. По официальным данным, в стране имеется 12 тыс. га виноградников, из которых 5 тыс. используется для производства вина, а 7 тыс. отведены под «коньяк». Гектар дает примерно 100 центнеров винограда. Из 10 кг ягод получается 1 л 70% алк. дистиллята. То есть Армения в состоянии произвести 7 млн л «коньячного спирта» в год, или примерно 10 млн «сорокаградусного».

По одним данным в прошлом году в РФ завезено 15 млн, по другим — 20 млн л армянского «коньяка», и цифры явно настораживают. Товар серьезных поставщиков армянского коньяка — а к ним относятся все известные крупные торговые марки — в обязательном порядке проходит изотопный анализ, который позволяет определить наличие спиртов не виноградного происхождения.

У проверенных «Роскачеством» образцов был выявлен в основном именно этот недостаток — разбавление виноградного спирта значительно более дешевым ректификатом, получаемым из картофеля, зерна, мелассы и т.д., а также использование ароматизаторов. Подобная продукция не представляет опасности для здоровья, но не соответствует заявленной категории.

Основной вывод-рекомендация исследования «Роскачества» — введение повышенной по сравнению с нынешней минимальной розничной цены с 370 до 500 рублей. Якобы цена является гарантией качества напитка. Однако всё сказанное выше указывает на то, что не существует никакой линейной зависимости между ценой и качеством продукта. Причем это касается не только «коньяка» на полках российских супермаркетов. Несколько лет назад проданный за рекордную сумму в десятки тысяч долларов шотландский виски известной марки оказался подделкой, что вызвало скандал мирового уровня.

k1 Фото: TASS/PA Images/Andrew Milligan

И в заключение немного математики. Базовый трехлетний армянский бренди от надежного производителя, прошедший изотопный анализ, в закупке стоит 2,20 евро за литр. Это означает, что пол-литра армянского «коньяка» в РФ стоит 85 рублей за содержимое плюс упаковка, этикетка и т.д. В итоге себестоимость пол-литровой бутылки составит максимум 150 рублей. Даже при 100% маржинальности производителя на полке этот продукт может появиться по цене 350 рублей.

Продукция Армении как члена Таможенного союза не облагается пошлиной. С импортной продукцией другая ситуация, поскольку она связана с пошлинами.

Отдельно стоит истинный cognac — это самый дорогой крепкий спиртной напиток мира, где все этапы и особенности производства регламентируются и гарантируются правительством Франции.

Создается впечатление, что вся эта «веерная» проверка и мощная пиар-кампания вокруг нее была затеяна лишь как основание для введения новой МРЦ, что предположительно должна увеличить доходы казны. Однако повышение МРЦ на водку уже привело к снижению рынка и доли легальной продукции — у населения просто нет денег на дорогие напитки. Введение повышенного МРЦ не увеличит сборы казны, а лишь приведет к падению продаж и падению прибылей компаний, большая часть из которых — прозрачные и добросовестные налогоплательщики.