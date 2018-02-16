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Хлопонин рассказал о борьбе за качество коньяка и шампанского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Правительство РФ до конца года предложит поправки в законодательство о производстве и обороте алкоголя, которые позволят гарантировать качество коньяка и шампанского в продаже.

«Меня пугает, когда вместо коньяка на полках появляется чистый спирт с красителем, который в него добавляют и продают под маркой «коньяк», — заявил в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий эту отрасль. 

Он пояснил, что на сегодня несоответствие напитка стандарту не приводит к его изъятию из магазинов.

«У нас много что не соответствует ГОСТу. Когда говорим о том, что коньяк должен производиться из определенного типа винограда — а он вообще не произрастает на территории Российской Федерации, — всё равно продолжает называться коньяк», — посетовал вице-премьер.

В настоящее время завершается реформирование оборота вина.  «И дальше поехали: коньяк — отдельно, шампанское — отдельно, пиво — отдельно», — продолжил Хлопонин.

«В этом году хотим завершить, всё закончить и радоваться, что люди пьют качественные напитки», — цитирует «РИА Новости» слова вице-премьера.

Как писал iz.ru, в  России разрабатывают новый национальный стандарт по классификации и идентификации алкоголя. В феврале Роскачество начало проверку коньяка, продающегося в российских магазинах. 

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