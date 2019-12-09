Пена дней: депутаты предлагают вернуть пиво на стадионы

5 декабря комитет Госдумы по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи выступил за разрешение продажи пива на стадионах. Сами россияне к инициативе, по данным опросов, относятся негативно. Действительно ли футболу не обойтись без алкоголя — разбирались «Известия».

Возвращение

Считается, что причиной запрета алкоголя на футболе послужили массовые беспорядки, которые устроили российские болельщики после проигрыша нашей сборной в матче с Японией в 2002 году. Тогда пострадали 79 человек, один скончался. С 2005 года и пиво, и его реклама из футбольной жизни исчезли.

Теперь депутаты вновь задумались о его возвращении. С этой инициативой выступили члены фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. Законопроект был опубликован летом 2019 года. В пояснительной записке отмечается, что спонсирование пивоваренными компаниями спортивных соревнований — успешная зарубежная практика. «Пиво разрешено на футбольных матчах практически во всех европейских странах — в Германии, Англии, Ирландии, Дании, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Венгрии и во многих других», — говорится в документе.

пиво стадион Болельщики на чемпионате мира 2018 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

То, что алкоголь на стадионах при «грамотной организации» не опасен, по мнению депутатов, подтверждает и опыт чемпионата мира 2018 года. Поэтому законодатели предлагают разрешить розничную продажу пива и пивных напитков организациями и индивидуальными предпринимателями, заключившими договоры с организатором футбольных матчей в рамках официальных спортивных соревнований. В законопроекте уточняется, что разрешение не коснется детско-юношеских мероприятий.

Эти меры, уверены депутаты, позволят футбольным клубам увеличить объем средств, направляемых на развитие и популяризацию футбола. «Крайне важно, что прибыль с продажи пива на стадионах, как предлагается нашим законопроектом, будет направляться на развитие детско-юношеского и профессионального спорта, на поддержание материально-технической базы самих стадионов», — поясняет Дмитрий Свищёв.

пиво стадион 2 Фото: Global Look Press/Zhang Zhang

К ак именно будут распределяться средства, пока не ясно. Этот вопрос, судя по тексту законопроекта, должно будет проработать Министерство спорта. Тем не менее уже сейчас инициативу поддержали и бизнес, и многие депутаты. В пресс-службе Союза российских пивоваров «Известиям» заявили, что считают возможным формирование культуры потребления пива на стадионах во время проведения спортивных мероприятий:

Автор цитаты «Опыт чемпионата мира по футболу 2018 года показал, что торговля пивом на спортивных объектах должна и может быть организована так, чтобы были соблюдены интересы и права всех сторон, включая болельщиков и спортивные организации»

Шаг вперед и два назад

Многих экспертов удивляет, что инициатива исходит от комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

« То, что драйвером выступает комитет по спорту и молодежной политике, — особенно кощунственно , — считает член Общественной палаты России и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. — Идея полностью противоречит тем задачам, которые президент поставил перед Советом Федерации. Мы стадионы за миллиарды строим, чтобы популяризировать здоровый образ жизни, а кто-то такие инициативы выдвигает. У нас и так большая проблема с потреблением алкоголя. За прошлый год продано 8 млрд л пива. Это и так очень рентабельный рынок. Такие проекты — просто агрессивная форма лоббизма ».

пиво стадион Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Аргумент, что такие меры увеличит посещаемость стадионов, эксперт считает несостоятельным. «Сейчас можно спокойно прийти на стадион, взять девушку, жену, ребенка. Когда вернутся зоны с алкоголем — начнется вакханалия. Прийти на футбол с семьей будет невозможно. Инициатива чревата тем, что наши полупустые стадионы станут еще более пустыми», — уверен Хамзаев.

Поддержка таким методом российских производителей — тоже сомнительный довод, полагают специалисты. Большинство пивоваренных компаний в России принадлежит иностранным корпорациям.

Не согласна с такими методами популяризации спорта и заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева.

пиво и стадион Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

« Спортивное зрелище должно увлекать зрителя, болельщика, фаната само по себе, без алкоголя , — нас с вами должен интересовать в первую очередь спортивный результат. Мы в Общественной палате РФ внимательно следим за развитием событий. Знаем, что некоторые функционеры в российском футболе поддерживают идею возвращение пива на спортивные стадионы. Основной довод — серьезные доходы от продажи пива во время чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и опыт Европы. Но здесь я поддержу коллег из Минздрава России и Роспотребнадзора: возвращение пива на стадионы войдет в конфликт и частично отбросит назад достигнутые результаты, связанные с проводимой государством политикой по отказу населения страны от алкоголя», — уверена специалист.

Судя по данным опросов, инициатива действительно никак не связана с желаниями самих россиян. Большинство граждан (75%) выступают против продажи пива на футбольных матчах. По их мнению, это может привести к нарушениям общественного порядка, дракам, дебошам и агрессивному поведению.

Сами футбольные клубы не спешат общаться на эту тему. «Известия» направили запрос представителям ЦСКА и «Спартака», но получить ответ к моменту публикации не удалось. В пресс-службе «Динамо» заявили, что не будут комментировать эту инициативу.