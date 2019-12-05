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Комитет Госдумы поддержал возвращение пива на стадионы

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Фото: ТАСС/DPA/Friso Gentsch
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Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал законопроект о продаже пива на стадионах во время проведения футбольных матчей. Об этом 5 декабря сообщает «РИА Новости».

По словам главы комитета Михаила Дегтярева, российские болельщики «самые культурные» не в пример европейским, которым, однако, никто не запрещает пить пиво. Средства от продаж напитка планируется направлять на развитие детско-юношеского спорта, пишет RT. Во время проведения детско-юношеских спортивных мероприятий реализация и употребление пива и пивных напитков останется под запретом.

23 октября правительство России поддержало законопроект о продаже пива на футбольных матчах и отмене запрета, введенного в 2005 году. Как отмечает REGNUM, на рассмотрение его внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым (ЛДПР).

В сентябре сообщалось, что Клуб болельщиков сборной РФ «Россия объединяет» оценили проект о продаже пива на стадионах. По словам президента клуба Эдуарда Латыпова, это увеличит количество услуг и сделает пребывание болельщиков на стадионе более комфортным.

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