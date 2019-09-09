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Эксперты прокомментировали возможное возвращение пива на стадионы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов о возврате продаж пива на стадионах.

В ведомстве уверены, что продажа алкоголя на спортивных мероприятиях не угрожает безопасности болельщиков, а даже, напротив, может поспособствовать развитию рынка потребительских услуг.

В свою очередь директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Ораз Дурдыев напомнил о требовании Минпромторга, чтобы все полученные от продажи пива деньги уходили не только на развитие спорта, но и на повышение комфорта зрителей и улучшение инфраструктуры.

Однако председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов идею раскритиковал, поскольку увеличение точек продаж спиртных напитков увеличит риски асоциального поведения граждан во время и после матчей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Хлебного и зрелищ: Минфин поддержал возвращение пива на стадионы

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