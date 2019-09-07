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Австралиец заплатил $68 тыс. за бутылку пива в Британии

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Фото: Global Look Press/McPHOTO/M. Gann
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Спортивный журналист из Австралии Питер Лейлор заплатил около $68 тыс. за бутылку пива в пабе британского Манчестера, пишет Daily Mail.

По словам мужчины, он прибыл в Великобританию на престижный англо-австралийский турнир по крикету Ashes и зашел в один из пабов попробовать местный эль.

«Австралийцы часто жалуются, что в Англии всё дорого, но эта ситуация всё превзошла», — отметил он.

Изначально Лейлор даже не заметил, какую сумму заплатил в баре, так как оплачивал счет картой. Однако через пару часов ему позвонила озадаченная супруга, которая заметила списание с общего счета $68 тыс.

Выяснилось, что официантка вместо 5,5 фунтов набрала на терминале 55 тыс. фунтов. В баре средства обещали вернуть, однако банк списал еще $2,5 тыс. за транзакцию.

3 сентября сообщалось, что туристка в Иерусалиме заплатила за шаурму 10 100 шекелей, или $2800.

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