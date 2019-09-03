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В Иерусалиме с туристки взяли почти $3 тыс. за шаурму

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В Иерусалиме туристка заплатила 10 100 шекелей, или $2800, за шаурму. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщило издание Times of Israel.

Женщина расплатилась банковской картой, а когда обнаружила, во сколько ей обошлась шаурма, отправилась в полицию.

Сами владельцы точки фастфуда заявили, что это всего лишь ошибка.

При этом один из бывших сотрудников такого заведения сообщил о существовании схемы по обману туристов.

Так, продавцы говорят, что тарелка шаурмы стоит 80 шекелей, а взимают плату в евро или долларах. Расчет делается на то, что не все покупатели начнут скандалить из-за переплаты.

24 мая врач-диетолог Сергей Обложко высказал мнение, что шаурма является полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания. При этом он отметил два минуса шаурмы — большое количество масла, которое добавляется в блюдо, а также много теста на концах шаурмы.

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