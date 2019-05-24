Диетолог назвал шаурму полезным перекусом

Шаурма является полезным перекусом, так как в ней есть всё необходимое организму с точки зрения правильного питания. Об этом рассказал врач-диетолог Сергей Обложко.

По его словам, овощи, куриное мясо и некалорийные соусы являются хорошим вариантом перекусить в ритме большого города, однако существуют две проблемы.

Первой диетолог назвал большое количество масла, которое добавляется в блюдо. Он посоветовал попросить повара не делать этого.

Также вредным является большое количество теста на концах шаурмы, его лучше выбросить и съесть только основную часть, цитирует специалиста «РИА Новости».

В феврале эксперты оценили привлекательность городов для выпускников вузов по ряду параметров. Одним из важнейших стала цена шаурмы, поскольку она, по мнению составителей рейтинга, является одним из любимых перекусов молодежи.