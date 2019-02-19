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Стали известны российские города с самой дешевой шаурмой

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Эксперты оценили привлекательность городов для выпускников вузов по ряду параметров. Одним из важнейших стала цена шаурмы, поскольку она, по мнению составителей рейтинга, является одним из любимых перекусов молодежи.

Аналитики московского консалтингового бюро «Стрелка» выяснили, что стоимость шаурмы в разных городах отличается почти в три раза. Выгоднее всего приобрести этот фастфуд оказалось в Волжском, Грозном, Кирове, Махачкале и Тольятти. Самую бюджетную шаурму можно купить всего за 87 рублей, сообщила 18 февраля «Российская газета».

Помимо этого специалисты составили топ-5 городов, где шаурма дороже всего. Так, во Владикавказе она стоит в среднем 167 рублей, в Якутске — 181, а в Салехарде — 183 рубля. На второй позиции по дороговизне оказался Южно-Сахалинск — там шаурма стоит 206 рублей.

Самой дорогой шаурма оказалась в Нарьян-Маре. Там продавцы просят за блюдо по 245 рублей.

10 февраля сообщалось, что блогер приготовил шаурму весом в 30 кг, а длина блюда составила почти 2 м. За день видеоролик собрал 1,2 млн просмотров.

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