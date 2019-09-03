Более 40 человек отравились шаурмой в Одесской области

В Одесской области число отравившихся после употребления шаурмы увеличилось до 41. Об этом сообщили во вторник, 3 сентября, в пресс-службе Госпотребслужбы Украины.

«В Одесской области в результате вспышки заболевания острой кишечной инфекции среди людей, употреблявших шаурму в поселке Авангард Овидиопольского района Одесской области, на 03.09.2019 пострадал 41 человек, в том числе 10 детей», — говорится в сообщении ведомства. У 13 отравившихся обнаружили сальмонеллу, уточняет RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что 30 человек попали в больницу с пищевым отравлением после употребления шаурмы, передает «РИА Новости».

Госпотребслужба начала санитарно-эпидемиологическое расследование. По результатам проверки павильона установлены многочисленные нарушения законодательства о безопасности пищевых продуктов и требований санитарного законодательства. Павильон, в котором продавали шаурму, закрыли. На гражданина, готовившего шаурму, составили протокол о нарушении санитарных норм, сообщает НСН.

В конце мая Зеленский порекомендовал политикам есть шаурму, чтобы быть ближе к народу. По его мнению, уличный фастфуд помогает не «забрoнзoветь» и не отрываться от людей. Президент Украины отметил, что это полезно для тех, кто «во власти».

29 августа сообщалось, что московское управление Роспотребнадзора обнаружило санитарные нарушения у 98% предприятий, продающих шаурму. Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к производству и изготовлению пищевой продукции, а также требований технических регламентов, представляющих угрозу здоровью и жизни людей.