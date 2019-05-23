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Китаянка заплатила $18 тыс. за новую машину монетами

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Жительница Китая заплатила за новый автомобиль свыше 30 тыс. юаней (приблизительно $18,82 тыс.) монетами. Об этом сообщает газета Beijing Youth Daily.

По информации издания, женщина из провинции Хэбэй на востоке КНР купила новый Volkswagen Passat. За него она заплатила 131 492 монетами номиналом один юань ($0,14).

Как рассказала менеджер по продажам автосалона, подсчетом монет занимались 16 человек. В общей сложности им потребовалось три дня.

«Каждый день начинали в 08:30, в полдень посменно ходили на обед, без перерыва считали до конца рабочего дня», — цитирует ее агентство «РИА Новости».

По словам менеджера, из-за пересчета монет у сотрудников салона руки окрашивались в черный цвет.

25 февраля издание The Independent написало, как один из пассажиров воздушного судна китайской авиакомпании Lucky Air решил закинуть в двигатель авиалайнера несколько монет. Он признался, что сделал это «на удачу».

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