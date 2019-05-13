В Великобритании выпустили монету с изображением Шерлока Холмса

В Великобритании по случаю 160-летия со дня рождения писателя Артура Конан Дойла выпустили монету в 50 пенсов с изображением самого известного персонажа его книг — детектива Шерлока Холмса. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает The Mirror.

Дизайнер монеты Стивен Ро рассказал, что хотел перечислить на ней самые популярные приключения Холмса, но их оказалось так много, что пришлось сильно уменьшить шрифт. Теперь его можно разглядеть только при помощи лупы, которую всегда носил с собой знаменитый сыщик.

5 марта стало известно, что третий полнометражный фильм «Шерлок Холмс» выйдет в прокат в 2021 году. Отмечается, что изначально премьера картины была намечена на 25 декабря 2020 года, однако из-за премьеры другого фильма компании новая часть истории приключений детектива Шерлока Холмса и доктора Джона Ватсона перенесена на 22 декабря 2021 года.

Главные роли в картине вновь сыграют Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу.

24 декабря 2018 года сообщалось, что компания Netflix решила снять сериал по произведениям сэра Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе. В центре истории на этот раз окажутся беспризорники, которые помогали сыщику в расследованиях.