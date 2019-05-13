Прямой эфир

В Великобритании выпустили монету с изображением Шерлока Холмса

0
Фото: royalmint.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании по случаю 160-летия со дня рождения писателя Артура Конан Дойла выпустили монету в 50 пенсов с изображением самого известного персонажа его книг — детектива Шерлока Холмса. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает The Mirror.

Дизайнер монеты Стивен Ро рассказал, что хотел перечислить на ней самые популярные приключения Холмса, но их оказалось так много, что пришлось сильно уменьшить шрифт. Теперь его можно разглядеть только при помощи лупы, которую всегда носил с собой знаменитый сыщик.

5 марта стало известно, что третий полнометражный фильм «Шерлок Холмс» выйдет в прокат в 2021 году. Отмечается, что изначально премьера картины была намечена на 25 декабря 2020 года, однако из-за премьеры другого фильма компании новая часть истории приключений детектива Шерлока Холмса и доктора Джона Ватсона перенесена на 22 декабря 2021 года.

Главные роли в картине вновь сыграют Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу.

24 декабря 2018 года сообщалось, что компания Netflix решила снять сериал по произведениям сэра Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе. В центре истории на этот раз окажутся беспризорники, которые помогали сыщику в расследованиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Премьеру «Шерлока Холмса-3» перенесли на год
Netflix решил снять сериал о детективе Шерлоке Холмсе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017