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Премьеру «Шерлока Холмса-3» перенесли на год

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Фото: instagram.com/Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr)
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Третий полнометражный фильм «Шерлок Холмс» выйдет в прокат в 2021 году. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на компанию Warner Bros.

Отмечается, что изначально премьера картины была намечена на 25 декабря 2020 года, однако из-за премьеры другого фильма компании новая часть истории приключений детектива Шерлока Холмса и доктора Джона Ватсона перенесена на 22 декабря 2021 года. Как напоминает «Газета.ру», главные роли в картине вновь сыграют Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу.  

Как пишет сайт kp.ru, Роберт Дауни-младший отмечал, что работа над новым фильмом задержалась из-за его сложного графика.

По замыслу сценариста Криса Бранкато, третий «Шерлок Холмс» выйдет на экраны ровно через 10 лет после премьеры первого сиквела «Шерлок Холмс: Игра теней», премьера которого состоялась в декабре 2011 года. Первый фильм «Шерлок Холмс» вышел в 2009 году. Тогда фильм собрал в прокате $545,4 млн по всему миру. Первые два фильма снимал британский режиссер, сценарист и продюсер Гай Ричи, сообщает отмечает «360»

24 декабря 2018 года сообщалось, что компания Netflix решила снять сериал по произведениям сэра Артура Конан Дойля о детективе Шерлоке Холмсе. В центре истории на этот раз окажутся беспризорники, которые помогали сыщику в расследованиях.

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