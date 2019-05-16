Археологи нашли в Москве древнерусские монеты XV–XVI веков

Археологи в Москве обнаружили четыре древнерусских монеты XV–XVI веков. Об этом 16 мая сообщается на сайте столичной мэрии.

Находка была сделана во время проведения работ по благоустройству на территории Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, расположенного на левом берегу Яузы. Среди находок — мелкие разменные медные монеты и серебряная деньга. Артефакты отправили на реставрацию, после очистки их передадут в музейные фонды.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, серебряная монета была достаточно крупной денежной единицей, за которую можно было купить продовольствие на несколько дней, пишет «Ридус». Она была отчеканена в столице в начале второй четверти XV века в то время, когда правил князь Московский Василий II Темный, а также жил иконописец Андрей Рублев. Емельянов отметил, что именно в Спасо-Андроникове монастыре, где сейчас располагается музей, Рублев в 1405 году принял монашеский постриг, а в 1428 году выполнил фрески в Спасском соборе монастыря, фрагменты которых сохранились до наших дней. Осенью того же года Рублев умер и был похоронен на территории обители, однако точное местонахождение его могилы неизвестно.

Медные монеты также были выпущены в Москве, самая ранняя из них датируется 1530 годом. Они предназначались для мелкой торговли и имели невысокую ценность, пишет RNS.

Осенью 2018 года археологи обнаружили в Московской области череп мамонта.