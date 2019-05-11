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Археологи отказались поднимать затонувший в Крыму пароход с картинами Айвазовского

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Подъем артефактов с затонувшего в Крыму в 1895 году парохода «Генерал Коцебу», на котором предположительно находились картины художника Ивана Айвазовского, приостановлен. Об этом в субботу, 11 мая, ТАСС сообщил руководитель экспедиции «Нептун» Роман Дунаев.

«Велика вероятность, что при подъеме мы их утратим. Хотя шанс сохранить всегда есть», — сказал он. Дунаев добавил, что авторство картин не подтверждено.

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По его словам, для подъема объектов следует провести сложные работы. Необходимо вытащить произведения искусства из-под двухметрового слоя ила и извлечь из трюма, тогда полностью откроется стена, на которой видны фрагменты картин.

«Генерал Коцебу» находится на 40-метровой глубине близ мыса Тарханкут на западе полуострова.

Отмечается, что пароход «Генерал Коцебу» был обнаружен членами Черноморского центра подводных исследований в 2015 году. В 1869 году он стал первым судном, которое прошло по Суэцкому каналу. На борту парохода находилась представительная делегация России, в составе которой был художник Иван Айвазовский. Ему поручили нарисовать церемонию открытия канала и сам канал.

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