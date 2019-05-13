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Археологи нашли под Астраханью захоронение богатого сарматского воина

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Фото: astrakhan-24.ru
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Археологи показали фото скелета зажиточного сарматского воина из захоронения, обнаруженного при раскопках в Енотаевском районе Астраханской области. Эти люди жили в VI-III веках до нашей эры в степях современной России, Казахстана и Украины.

Археологические изыскания проводились в районе села Никольское Астраханской области в кургане группы «Богомольные пески». Как уточняет «Астрахань-24», на фото можно увидеть останки представителя элиты сарматского общества, рост которого достигал почти 2 м. На его высокий социальный статус указывают золотые украшения, помещенные в могиле.

Захоронение датируется II веком нашей эры среднесарматского периода. Скелет был в яме, покрытой настилом из дерева, которому около 2 тыс. лет. Он находился в вытянутом горизонтальном положении. Тело покрывал балдахин, расшитый золотыми бляшками.

В погребении нашли и украшения в форме головы лошади, ременную пряжку и оконечник ремня. Все украшения сделаны из золота и инкрустированы бирюзой.

В ближайшее время все артефакты, обнаруженные при раскопках в этом кургане, передадут в Астраханский краеведческий музей. Позже их можно будет увидеть в экспозиции.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили недалеко от села Селитренной Астраханской области холщовый мешок, набитый серебряными монетами конца XIV века. В XIII–XV веках здесь располагалась столица Золотой Орды — город Сарай, известный также как Сарай-Бату.

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