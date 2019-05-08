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Археологи в Турции приступят к изучению затонувшего 3,6 тыс. лет назад корабля

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Фото: Coastal and Underwater Archaeology Projects
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Археологи получили у министерства культуры и туризма Турции разрешение провести раскопки у берегов Кемера, где был обнаружен корабль, затонувший 3,6 тыс. лет назад. Об этом рассказал мэр Анталии Мюнир Каралоглу, передает Anadolu Ajansı.

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Предполагается, что кораблекрушение произошло в 1600 году до н. э. Длина корабля составляет 14 м. В нем находятся медные слитки общим весом более 1,5 тыс. кг, передает Regnum.

Мюнир Каралоглу принял участие в заседании, посвященном организации музея подводной археологии в Кемере. Он сообщил, что в настоящее время дайверы и археологи Центра подводных исследований Университета Акдениз изучают прибрежные воды Средиземного моря.

По словам мэра, находка древнейшего затонувшего судна взволновала весь мир. «Но исторические артефакты, которые археологи и дайверы достали со дна моря, находятся в музее подводной археологии в Бодруме. Мы хотим, чтобы для размещения найденных в водах Анталии артефактов был основан музей в самой Анталии», — заявил глава города. Он подчеркнул, что эти находки необходимо демонстрировать в музее подводной археологии в Кемере.

22 апреля стало известно, что дайверы из Тулы намерены найти в Черном море остатки шхуны-брига «Вестник», которая затонула в XIX веке. Специалисты приступят к поисковым работам летом.

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