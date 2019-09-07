В Бельгии благословили бочку с пивом

Бельгийские пивовары отметили день своего покровителя церковной мессой. В национальных костюмах под музыку они вошли в собор Сен-Мишель-э-Гюдюль в Брюсселе. Во время церемонии священник благословил бочку с пивом. Такой ритуал призван гарантировать успешное производство в течение года.