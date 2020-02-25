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В Госдуме задумались об уничтожении незаконного алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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В марте этого года Госдума планирует рассмотреть в первом чтении предложенный правительством законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. По информации источников «Известий» в нижней палате, документ может быть принят уже до конца года.

Законопроект предусматривает уничтожение незаконного алкоголя, изъятого в ходе проверок таможенной службы, МВД, а также региональных властей. Сегодня такая мера предусмотрена только для контрафактной спиртосодержащей продукции.

Проект был разработан по инициативе Минфина. Предполагается, что ликвидацией будет заниматься специальный орган, который будет определен позднее.

Поддержку документу уже выразили в «Единой России» и «Справедливой России». Однако члены КПРФ и ЛДПР выступают против инициативы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стерильные меры: Госдума разрешит уничтожать незаконный алкоголь

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