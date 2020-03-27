Восемь пациентов с коронавирусом в России находятся в реанимации

Восемь пациентов, у которых подтвердился коронавирус, в настоящее время находятся в реанимации. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 в РФ в пятницу, 27 марта.

По его словам, пациентам на реанимационных койках оказывают помощь ведущие специалисты, пишет «Интерфакс».

«Мы сегодня организовали полностью систему мониторинга всех тяжелых пациентов и средней степени тяжести, которые находятся в медицинских организациях», — отметил Мурашко.

Министр заверил, что все пациенты получают плановую консультацию. Для приема зараженных коронавирусом уже подготовлено 13 тыс. коек в медучреждениях по всей стране, «общее же количество при развертывании фактически увеличивается в два раза».

Ранее в этот день стало известно, что еще одно медучреждение Москве подготовилось к приему пациентов с COVID-19. Так, в Московской больнице имени Филатова выделили 1,3 тыс. коек в стационаре и 110 — в отделении реанимации.

До этого отделения для граждан с подозрением на коронавирус открылись в семи городских клинических больницах (ГКБ), столичные власти готовы в ближайшее время развернуть еще 10 корпусов.

Также зараженных коронавирусной инфекцией в Москве принимают ИКБ №2, ИКБ №1 и медкомплекс в Коммунарке. В дополнение к двум последним строится инфекционный центр в «новой Москве».

25 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить региональные больницы к развертыванию дополнительных мест в случае необходимости. В ряде субъектов РФ будут построены дополнительные инфекционные боксы.

По состоянию на 27 марта, в России диагностировано 1036 случаев заболевания COVID-19, в том числе 196 — за последние сутки. 45 человек вылечились. Трое пациентов скончались.

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