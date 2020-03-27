Собянин рассказал о регистрации новых тест-систем на коронавирус

Новые тест-системы на определение коронавируса должны быть зарегистрированы в ближайшее время. Об этом в пятницу, 27 марта, сказал мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.

«В настоящее время есть проблемы, связанные с расходниками, но в ближайшее время должны зарегистрировать новые тест-системы, которые позволят ускорить лабораторные исследования и уменьшить для них расходные материалы, а само исследование сделает быстрее и проще», ― цитирует его «Интерфакс».

Ранее в этот день министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране будет создана новая тест-система на определение коронавируса. Он отметил, что разработка уже прошла испытания, сейчас идет оформление документов для ее выпуска.

Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, новая тест-система будет зарегистрирована сегодня, она позволит проводить тест за 2,5 часа и определять антитела на коронавирус. В первую очередь планируется выявить врачей, которые уже имеют иммунитет к COVID-19.

В России за сутки зарегистрировано 196 новых случаев заражения коронавирусом, число заболевших достигло 1036. Количество регионов, в которых зафиксированы случаи инфицирования, увеличилось до 58. Больше всего новых заболевших в Москве — 157. 12 заразившихся в Крыму, восемь — в Подмосковье.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 27 марта, на планете зарегистрировано свыше 537 тыс. случаев заболевания, умерли более 24 тыс. человек, вылечились — 124,4 тыс.

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