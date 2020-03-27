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В России зарегистрируют новую тест-систему на определение коронавируса

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Новая тест-система на определение коронавируса создана в России. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в пятницу, 27 марта, на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

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По его словам, разработка уже прошла испытания, сейчас идет оформление документов для ее выпуска, передает ТАСС.

Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, новая тест-система будет зарегистрирована сегодня, она позволит проводить тест за 2,5 часа.

«Сегодня будет зарегистрирована новая тест-система полимеразной цепной реакции (ПЦР), которая ускорит проведение реакции до 2,5 часов и значительно упростит ее в технологическом исполнении», — цитирует ее слова «Интерфакс».

По словам Поповой, новая система позволит определить антитела на коронавирус. В первую очередь планируется выявить врачей, которые уже имеют иммунитет к COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире подтверждено более 537 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036.

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