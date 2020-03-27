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Попова заявила о спокойных темпах распространения коронавируса в РФ

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Коронавирус в России распространяется спокойными темпами. Такое заявление в пятницу, 27 марта, на заседании президиума координационного совета по борьбе с вирусом сделала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.

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«Эпидемическая ситуация в РФ развивается пока достаточно спокойными темпами, у нас нет взрывного роста», — приводит ее слова «РИА Новости».

Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что 20% всех заболевших в России не выезжали за границу. Также, по ее словам, около 10 тыс. из выявленных 15 тыс. контактировавших с пациентами с подтвержденным диагнозом остаются на данный момент под медицинским наблюдением.

Она также отметила, что нерабочая неделя поможет в борьбе с инфекцией.

«Предпринятые меры и указ президента, безусловно, снизят накал, и при правильном соблюдении всех требований и всех правил населением РФ эта мера приведет к безусловному улучшению эпидситуации и остановке развития событий», — заявила она.

25 марта, в своем обращении к гражданам, президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Глава государства подписал соответствующий указ.

«Известия»

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире подтверждено более 537 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036, среди них — три летальных исхода.

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