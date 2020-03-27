Число зараженных коронавирусом на Украине достигло 218

За сутки на Украине зафиксировано 62 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, число инфицированных достигло 218. Об этом в пятницу, 27 марта, сообщает УНИАН со ссылкой на заместителя министра здравоохранения страны Виктора Ляшко.

«За прошедшие сутки заболели 62 человека, поэтому всего у нас уже 218 случаев, из них пять летальных», — рассказал на брифинге заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко.

Он также отметил, что в Черновицкой области от коронавируса вылечились четыре человека — три взрослых и один ребенок.

«Ожидается сегодня еще пятый на выписку, мы будем иметь результаты до конца дня», — отметил Ляшко.

Ранее, 27 марта, экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране сложилась чрезвычайная ситуация из-за распространения нового коронавируса. Он подчеркнул, что власти оказались не готовы к произошедшему и теперь должны сконцентрировать все усилия, чтобы защитить людей.

26 марта украинский минздрав заявил об опасности роста смертности от коронавируса. По словам главы ведомства Ильи Емца, если не усилить меры против инфекции, число жертв может стать катастрофическим.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 532 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.