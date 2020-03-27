Порошенко заявил о чрезвычайной ситуации на Украине из-за коронавируса

Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что стране сложилась чрезвычайна ситуация из-за распространения нового коронавируса. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, Украине «повезло», так у властей было два месяца, чтобы, понаблюдать за развитием событий в таких странах, как Китай, Испания, Италия, Франция, Германия и США.

«Но Украина оказалась совершенно не готова. И теперь, как и в 2014 году, усилиями всей страны мы должны защитить людей» — написал Порошенко

26 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна закроет границы для всех, в том числе своих граждан, которые не успеют вернуться на родину до 27 марта.

Украинцев, оставшихся за границей, будут постепенно возвращать с учетом эпидемиологической обстановки и их готовности к отбыванию обязательной самоизоляции, заявил Зеленский.

Ранее в тот же день украинский минздрав заявил об опасности роста смертности от коронавируса. По словам главы ведомства Ильи Емца, если не усилить меры против инфекции, число жертв может стать катастрофическим. Оно будет увеличиваться в любом случае, но решительные шаги помогут снизить рост, отметил министр.

По данным Минздрава Украины на 27 марта, в стране зафиксировали 196 случаев заражения новым коронавирусом, пять человек умерли и одного пациента уже выписали. Правительство ввело на Украине режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до 24 апреля.