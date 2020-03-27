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В Китае за сутки выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Fei Maohua
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Число случаев заражения коронавирусом на территории Китая за прошедшие сутки увеличилось на 55 до 81 тыс. 340. Об этом сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

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Отмечается, что из 55 случаев заражения 54 были выявлены у прибывших из-за границы. В провинции Хубэй, ставшей эпицентром эпидемии, новых случаев заболевания не выявлено, однако, там зафиксировали пять летальных случаев от коронавируса. Общее число смертей в Китае достигло 3 тыс. 292, пишет «РИА Новости».

24 марта сообщалось, что власти китайской провинции Хубэй с 8 апреля снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, который стал очагом распространения коронавируса.

Официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявил 12 марта, что в стране пройден пик эпидемии. Распространение недуга пошло на спад после нескольких недель жестких мер, введенных властями для контроля за передвижением людей и транспортным сообщением.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometers на 26 марта, всего в мире подтверждено свыше 530тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек, вылечились более 124 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 840 случаев заболевания коронавирусом в 56 регионах. Зафиксированы два летальных исхода.

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