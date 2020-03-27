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Биолог назвала условие для спада эпидемии коронавируса

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Эпидемия после достижения пика по числу зараженных выходит на так называемое плато, далее следует спад, если соблюдается карантин. Об этом рассказала профессор Школы Системной Биологии GMU (США) доктор биологических наук Анча Баранова.

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По ее словам, Италия уже вышла на плато по коронавирусу, в то время как США еще только набирают пик, передает «РИА Новости».

По мнению Барановой, в Нью-Йорке пик будет достигнут примерно через две недели. Она отметила, что в Китае эпидемия пошла на спад, но тем не менее ежедневно там фиксируются 20-30 новых больных.

«Но (США. — ред.) до этого еще очень и очень далеко, а Россия только заходит на набор пика...» — сказала ученый.

Баранова также уточнила, что теоретически плато длится один инкубационный период, то есть примерно за 10 дней плато переходит к уменьшению случаев. Однако это происходит при соблюдении карантина.

«Если карантин не соблюдать, то все что хочешь может случиться», — подытожила биолог.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в четверг, 26 марта, оказались на первом месте в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19. По информации Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано уже 83 507 случаев заболевания, умер 1201 человек.

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