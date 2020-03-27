Пожар в степи: проник ли коронавирус в лагерь беженцев в Сирии

На фоне распространения в мире COVID-19, в опасности оказались и беженцы, живущие в контролируемом США лагере Рукбан на юге Сирии. В последние дни в нем появились заболевшие с симптомами, характерными для коронавируса. Заражены ли они действительно этой инфекцией, установить невозможно — в лагере нет медперсонала и тест-систем для выявления патогена. Если штамм действительно проник в зону, где в тесноте находятся десятки тысяч людей, то, скорее всего, его занесли беженцы из соседних стран.

Без доступа к помощи

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, в находящейся под контролем США зоне Эт-Танф зафиксированы случаи заболеваний с симптомами коронавируса. У местных жителей наблюдается сухой кашель и высокая температура. В соседних Иордании и Ираке уже зарегистрированы вспышки этой болезни. Оттуда патоген мог проникнуть в лагерь, где нет даже базового медицинского оборудования.

В парламенте Сирии «Известиям» заявили, что не располагают точными данными о распространении COVID-19 в Рукбане, поскольку специалисты Минздрава республики не имеют доступа в лагерь. Территория вокруг него контролируется боевиками движения «Магавир ас-саура», а также американскими военными.

сирия Фото: Global Look Press/Juma Mohammad/Keystone Press Agency

— Присутствие американцев в Эт-Танфе — это неприкрытая оккупация территории САР, которая мешает нам оказать помощь гражданам Сирии, оказавшимся в Рукбане, — заявил «Известиям» руководитель пресс-службы сирийского парламента Наджи Убейд.

По его словам, вряд ли американцы озабочены эпидемиологической обстановкой в Рукбане, поскольку люди, попавшие туда, не представляют важности для военных США. Лагерь расположен на границе с Иорданией — в этой стране зафиксировано уже 153 случая заражения коронавирусом.

«Известия» направили запрос в Центральное командование ВС США и в штаб операции Inherit Resolt, однако их сервера блокируют письма с российских адресов. Корреспондент издания отправил вопросы и с личного аккаунта, однако на момент публикации ответа получено не было.

Сирийский бастион

Правительство Сирии сообщило о первом зарегистрированном случае заражения патогеном 22 марта и сразу приняло активные меры по сдерживанию инфекции. Были закрыты сухопутные границы и отменены рейсы гражданской авиации. На всей территории страны с 18 часов вечера до шести утра введён комендантский час. Проводится дезинфекция общественных мест и правительственных зданий.

сирия Дезинфекция на улицах Дамаска Фото: Global Look Press/Omar Estwani/Keystone Press Agency

Серьёзные меры безопасности предпринимают и российские военные, несущие службу на территории САР. Как рассказали источники «Известий» в военном ведомстве, доступ иностранцев на территорию базы Хмеймим закрыт. Всю технику, которая возвращается с задания, ждет санобработка. Личный состав трижды в день измеряет температуру и регулярно проходит медосвидетельствование. На особом контроле находятся военнослужащие, которые взаимодействуют с сирийцами. На базе создан запас тест-систем и развёрнута лаборатория для обработки материала.

Не раз предупреждали

Ситуация с коронавирусом в лагерях беженцев на неподконтрольной правительству Сирии территории беспокоит ВОЗ. В ней отмечают, что сильная скученность людей, а также отсутствие у них доступа к чистой воде и медикаментам делает их особенно уязвимыми для респираторных инфекций. ВОЗ опасается, что контролировать вирус при попадании в такую локальную зону, будет невозможно. В попытке избежать катастрофы в ближайшие дни медики планируют доставить в Идлиб несколько тысяч тестов на COVID-19.

Положение беженцев в Рукбане на оккупированной США территории Сирии гораздо хуже. Там, в бесплодной пустыне, живут до 50 тыс. человек. Они лишены доступа к помощи ВОЗ. Поставки гуманитарных грузов затруднены из-за действий американских военных, которые отказываются брать на себя ответственность за беженцев в лагере.

21 марта гражданские власти лагеря опубликовали обращение к ООН и всему мировому сообществу с просьбой о помощи. Они сообщили что не имеют ни средств обеззараживания, ни масок, ни палаток для карантина. Отсутствуют даже термометры. Неделю назад Иордания закрыла свой медицинский пункт в Рукбане из-за вспышки коронавирусной инфекции на своей территории, и полностью лишила беженцев доступа хоть к какой-то медпомощи.

сирия Фото: Global Look Press/Juma Mohammad/Keystone Press Agency

В опубликованном в январе нынешнего года докладе Детского фонда ООН (UNICEF) говорится о сильной антисанитарии в Рукбане и низком охвате беженцев и их детей даже обычными прививками. Лагерь в пустыне испытывает недостаток воды. Российский центр по примирению враждующих сторон также неоднократно заявлял о распространении в Рукбане различных болезней.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин в интервью «Известиям» заявил об обеспокоенности военного ведомства судьбой беженцев из этого лагеря. Условия проживания там он назвал нечеловеческими. «Высокая смертность, не хватает продовольствия, питьевой воды, отсутствует медпомощь», — так описал замминстра происходящее в зоне Эт-Танф.

— Проникновение вируса в места проживания беженцев — самый страшный кошмар ООН , — заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Там нулевая санитария, отсутствие медицины, десятки тысяч человек живут очень скученно. В таких условиях инфекция распространяется как пожар в степи. Если начнётся вспышка, людей, скорее всего, просто бросят — окружат и изолируют, пока там все не переболеют. Кто-то, конечно, выживет.

Происхождение неизвестно

Попасть в Рукбан COVID-19 может из Иордании или Ирака, а также с боевиками проамериканской группировки «Магавир Ас-Саура». Они постоянно перемещаются между базой США и лагерем, находящемся в нескольких десятках километров от нее. На 25 марта Пентагон сообщил о 227 заражённых американских военных и ещё около 200 членов их семей и гражданских контракторов. Многие из них заболели именно за рубежом. Чтобы побороть распространение вируса введён запрет на 60 дней на все перемещения войск вне США, кроме самых необходимых.

Вирус может проникнуть и из соседних государств. На четверг, 27 марта, в Ираке официально зарегистрировано 346 заболевших и 29 умерших. Иностранные войска, опасаясь заражения, уже выводятся из страны. О полной или частичной эвакуации своих солдат из Ирака заявили Франция и Чехия.